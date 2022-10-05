Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране | 360°

Мир 05 октября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Иране. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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По данным газеты «Известия», очаг располагался на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 11 километрах от города Хой. Информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщило ИА REGNUM.

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