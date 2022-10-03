Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на Тайване | 360°

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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на Тайване

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В понедельник, 3 октября, сейсмологическая служба Тайваня зафиксировала землетрясение магнитудой 5,3 на восточном побережье острова. Об этом сообщил ТАСС.

Эпицентр располагался в 58,2 километра к юго-западу от уезда Хуалянь. Очаг подземных толчков залегал на глубине 23,5 километра, написали «Известия».

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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Землетрясения

Тайвань

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