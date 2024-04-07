Происшествия 07 апреля 2024, 12:07 Завод с пластиком загорелся в Уфе МЧС: в микрорайоне Сипайлово в Уфе произошел крупный пожар Пресс-служба МЧС

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Огнеборцы начали тушить крупный пожар, вспыхнувший микрорайоне Сипайлово в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел на улице Чудской, его площадь составила 200 квадратных метров. По информации ведомства, на складе загорелись пластиковые кубовые емкости, которые часто используются для хранения различных жидкостей.

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Для тушения пожара МЧС задействовало 21 сотрудника и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове в Ростовской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Причиной пожара стали загоревшиеся деревянные поддоны.

В тот же день огнеборцы тушили пожар в столице — на Смирновской улице загорелось административное здание. По данным источника «360», огонь вспыхнул в помещении со стеллажным хранением. Из-за ЧП экстренные службы перекрывали улицу.