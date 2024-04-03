Эксклюзив 03 апреля 2024, 16:51 Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области МЧС: огнеборцы локализовали пожар на полимерном заводе в Азове

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Пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове. Пожарные оперативно локализовали открытое горение, сообщила «360» пресс-служба МЧС Ростовской области.

По информации ведомства, на территории производства загорелись поддоны.

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«Площадь [пожара составила] 250 квадратных метров», — указали в пресс-службе.

В МЧС также не подтвердили информацию о том, что в Азове загорелся подвесной мост.

«О подвесном мосте информации нет», — пояснили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Спасатели оперативно потушили возгорание и ликвидировали последствия ЧП. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.

Никто из сотрудников производства не пострадал. Для тушения пожара МЧС привлекло 53 сотрудников и 17 единиц техники.