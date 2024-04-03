Эксклюзив 03 апреля 2024, 17:10 Смирновскую улицу в Москве перекрыли из-за мощного пожара Источник «360»: в Москве загорелась крыша административного здания Пресс-служба МЧС

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Трехэтажное административное здание загорелось на Смирновской улице в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

На место ЧП прибыли пожарные. Сообщение о пожаре поступило около четырех часов дня. Огонь вспыхнул в одном из кабинетов на втором этаже. Очевидцы заметили над зданием клубы черного дыма. Источник «360» добавил, что пламя полыхает в помещении маркетплейса.

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По данным источника, в доме раздался хлопок, после чего огонь охватил крышу здания. Сотрудники МЧС присвоили пожару первый ранг сложности, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Из-за ЧП спасатели полностью перекрыли улицу.

Ранее пожарные локализовали открытое горение на территории полимерного завода в Азове. По данным МЧС Ростовской области, огонь охватил деревянные поддоны, размещенные рядом с производством. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пресс-служба ведомства опубликовала видеозапись с работой пожарных.

UPD: по уточненным данным, в здании загорелись стеллажи. Из-за пожара крыша дома деформировалась, поэтому спасателям пришлось отойти в безопасное место. Площадь возгорания увеличилась до 200 квадратных метров. Несмотря на сложности, огнеборцам удалось локализовать открытое горение.