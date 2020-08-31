«Зацепился за подножку, но сорвался»: Мишонова раскрыла подробности падения ребенка с поезда в Подмосковье

Мальчика с множеством травм нашли возле железной дороги под Наро-Фоминском. Полицейские выяснили, что ребенок сорвался, когда катался на подножке электрички. Сейчас ему оказывают необходимую помощь врачи.

Ребенка нашли сотрудники полиции в ночь на 30 августа, рассказала «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«До этого мальчишка не ночевал дома, мама начала поиски, а потом обратилась к полицейским. Выяснилось, что мальчик хотел прокатиться на электричке. Зацепился за подножку последнего вагона, но в пути сорвался. Видимо, от полученных травм потерял сознание. К сожалению, его нашли только через полтора дня», — отметила она.

Детский омбудсмен добавила, что ребенок получил сильное переохлаждение. Но сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Мальчик находится в больнице под присмотром врачей, где пробудет ближайшие недели.

«Семья многодетная. Мама воспитывает детей одна. В поле зрения органов профилактики семья не попадала. Характеристики на семью от образовательных учреждений положительные», — подчеркнула Мишонова.

11-летний мальчик пропал в Подмосковье 27 августа. Сначала полицейские нашли его друга, который и подсказал, где тот может быть. В итоге пропавшего увидели рядом с железной дорогой у деревни Александровка. Его передали медикам, а полицейские начали выяснять все обстоятельства.