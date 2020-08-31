Мальчика с тяжелыми травмами нашли возле железной дороги под Наро-Фоминском

11-летний мальчик пропал под Наро-Фоминском 27 августа. Об этом полиции рассказала его мать. Сотрудники правоохранительных органов вышли на друга исчезнувшего ребенка, который подсказал, где он может быть. Мальчика со множеством травм нашли возле железнодорожных путей близ деревни Александровка.

«Полицейские установили несовершеннолетнего друга мальчика, который указал место, где он может находиться», — рассказал «360» дежурный пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области. Стражи порядка проверили местность вдоль железной дороги возле деревни Александровка. Они нашли пропавшего мальчика. У ребенка множество травм, поэтому полицейские передали его медикам и начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана затылка, ушиб грудной клетки, закрытый перелом таза, перелом обеих лодыжек, ушиб шейного позвонка и инфицированные раны кистей. Он находится в хирургической реанимации.