Нарушителей масочного режима в электричках Подмосковья оштрафовали на 870 тысяч рублей за 3 дня

Пассажиры подмосковных электричек, которые не носили защитные маски, за три дня лишились 870 тысяч рублей. Наибольшее число нарушителей выявили на станциях Серпухов, Голицыно и Люберцы-1.

«За три дня более двух тысяч предупреждений получили пассажиры железнодорожных станций Подмосковья за проезд без масок, 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

Региональный Минтранс совместно с полицией с 4 августа усилил контроль за соблюдением масочного режима. Проверки проводят на транспорте и прилегающей инфраструктуре на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах. Рейды в Московской области сейчас проходят на всех видах транспорта.

В ведомстве напомнили, что в регионе масочный режим действует с 12 мая. Штраф за появление в общественных местах и транспорте без средств защиты составляет пять тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что маски и перчатки в транспорте и общественных местах столицы придется носить еще несколько месяцев.