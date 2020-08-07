Нарушителей масочного режима в электричках Подмосковья оштрафовали на 870 тысяч рублей за 3 дня
«За три дня более двух тысяч предупреждений получили пассажиры железнодорожных станций Подмосковья за проезд без масок, 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.
Региональный Минтранс совместно с полицией с 4 августа усилил контроль за соблюдением масочного режима. Проверки проводят на транспорте и прилегающей инфраструктуре на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах. Рейды в Московской области сейчас проходят на всех видах транспорта.
В ведомстве напомнили, что в регионе масочный режим действует с 12 мая. Штраф за появление в общественных местах и транспорте без средств защиты составляет пять тысяч рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что маски и перчатки в транспорте и общественных местах столицы придется носить еще несколько месяцев.