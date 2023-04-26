Происшествия 26 апреля 2023, 07:09 Пожарные локализовали огонь в сгоревшем поселке на территории Свердловской области Пожар в свердловском поселке Сосьва локализовали на площади 9000 квадратных метров

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В поселке Сосьва локализовали масштабный пожар на площади 9000 квадратных метров. Спасателям удалось защитить от огня 1200 домов, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Возгорание началось на территории поселков Прогресс, Таежный и Сосьва 25 апреля, но последний пострадал больше остальных — на его территории объявили режим чрезвычайной ситуации. Тушение не останавливали даже ночью. К ликвидации пожара привлекли 120 человек и 32 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. К утру возгорание удалось локализовать.

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«Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9000 квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов», — объявила пресс-служба.

В Таежном огонь локализовали на площади 2700 квадратных метров и спасли 79 домов. Работы осложнило большое количество сухостоя, отсутствие поблизости источников воды и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Пожарные проложили от реки Сосьва магистральные линии длиной два километра, чтобы тушить пожар и проливать конструкции. В Сосьве огонь повредил 92 дома, под завалами нашли одного погибшего.