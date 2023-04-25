Происшествия 25 апреля 2023, 23:39 Один человек погиб в результате крупного пожара в Свердловской области МЧС: один человек погиб и почти 100 домов уничтожены в результате пожара в Свердловской об Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Читать 360tv в

Один человек погиб и около 100 жилых домов уничтожены в результате масштабного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Ситуацию с тушением огня осложняет сильный ветер, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар вспыхнул сразу в трех поселках региона — Таежном, Прогрессе и Сосьве. В Сосьве объявлен режим ЧС.

Реклама

«Горят отходы дерево производства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности», — сказано в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены вертолет и пожарный поезд. Авиацией сброшены 36 тонн воды. Работает наземная группировка. Приведен в готовность пункт временного размещения населения.

«К ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Прогресс Свердловской области пожар на пилораме уничтожил более 50 домов. Эвакуировано местное население, включая более 200 заключенных.