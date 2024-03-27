Происшествия 27 марта 2024, 15:44 Замглавы ФТС заподозрили в превышении полномочий с применением насилия

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Замглавы Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину доставили в Басманный суд Москвы для рассмотрения ходатайства следования об аресте. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Информация о задержании генерал-полковника Ягодкиной появилась 26 марта. По данным СМИ, речь может идти о коррупционных схемах при начислении таможенных пошлин на некоторые товары. Правоохранители провели обыски в ее кабинете, затем Ягодкину доставили на допрос в СК.

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