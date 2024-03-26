26 марта 2024, 13:46
Заместителя руководителя ФТС России задержали в Москве
Telegram-канал «112»: в Москве задержана замруководителя ФТС Ягодкина
Заместителя руководителя ФТС России, генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».
По его данным, Ягодкину подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
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Задержали генерал-полковника таможенной службы сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей.
Источник «112» подчеркнул, что Ягодкина является одной из ключевых фигур таможни страны, и третьей женщиной в истории отечественных силовых структур, получившей звание генерал-полковник.
В служебном кабинете замруководителя ФТС провели обыск, после ее доставили на допрос в Следственный комитет, заключил собеседник Telegram-канала.
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