Общество 26 марта 2024, 15:53 Путин поручил строго наказывать за казнокрадство Путин призвал Генпрокуратуру строго наказывать занимающихся казнокрадством РИА «Новости»

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В России необходимо строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством. Об этом на расширенном заседании Генеральной прокуратуры заявил президент Владимир Путин.

По его словам, выделяемые на развитие страны средства не должны просто уйти в чей-то карман.

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«Сознательно идущих на такие нарушения, на казнокрадство нужно строго наказывать. Только на ближайшие несколько лет мы выделяем девять триллионов рублей», — сказал президент.

Путин отметил, что это огромные деньги, которые идут по всем направлениям — науке, здравоохранению, образованию, поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Нужно строго следить за тем, чтобы никому эти деньги не прилипали, не уходили ни в чьи карманы. Чтобы они эффективно были направлены на улучшение нашего экономического благосостояния», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин призвал Генпрокуратуру усилить работу по борьбе с коррупцией.