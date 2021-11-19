Закутанная в одеяло: журналисты показали кадры спасения Марины Хлебниковой

Появилось видео с места пожара, в котором обгорела певица Марина Хлебникова. Запись показали в Теlеgrаm-канале РЕН ТВ.

На кадрах опубликованного видео спасатели вынесли артистку на улицу в одеяле. К тому моменту она уже была без сознания.

Квартира певицы загорелась 18 ноября, в четверг. Тогда с Хлебниковой были ее родители и дочь, но помощь медиков понадобилась только артистке. По неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. Такое предположение выдвинула дочь певицы.

Источник «360» сообщил, что в крови Хлебниковой обнаружили следы спиртного. Продюсер, который сотрудничал с артисткой, опроверг слухи о ее алкогольной зависимости. По его словам, она ни разу не появилась перед ним в нетрезвом виде.

В СМИ рассказали, что источником возгорания стала спальня Марины Хлебниковой. О точной причине пожара все еще неизвестно.