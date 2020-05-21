Закидавший камнями медсестер в бурятском обсерваторе оказался иностранцем. На него завели уголовку

Новые подробности в нападении на медсестер в обсерваторе Бурятии. Хулиганом, который забросал камнями медиков, оказался иностранец. Следственный комитет не уточнил его гражданство. Теперь мужчину будут судить по статье «Хулиганство».

«30-летний иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медицинскому персоналу применением насилия и, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестер», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину усмирили сотрудники полиции и отправили в другой обсерватор в Улан-Удэ. Ему грозит штраф и тюремный срок до пяти лет. Обстоятельства выясняют следователи регионального СКР. По данным детской республиканской клинической больницы, где и произошло ЧП, пациент приехал из Китая.

После этого происшествия в обсерваторах Бурятии появилась тревожная кнопка.

Сам инцидент случился 16 мая в клинике, которую временно переоборудовали в обсерватор. Медсестры записали видеообращение и рассказали, что пациенты их оскорбляли и бросались камнями.