Захвативший заложников в синагоге в Техасе отпустил одного человека

Один из заложников, захваченных в синангоге города Колливилль, штат Техас, отпущен. Об этом сообщила полиция города, передает РИА «Новости».

«Один из заложников был отпущен. Мужчина не ранен, не нуждается в медпомощи, вскоре воссоединится с семьей», — говорится в распространенном заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина взял в заложники прихожан синагоги Бет Израиль в городе Колливилль, штат Техас. Это произошло во время утренней службы. Захвачены три прихожанина и раввин, сообщил источник ABC News. Мужчина утверждает, что при себе он имеет взрывное устройство. На место происшествия направлены переговорщики ФБР.

По информации телеканала, мужчина требует освобождения своей сестры. Она осуждена за терроризм и связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России).

По словам мэра Далласа Эрика Джонсона, все синагоги в городе возьмут под охрану.

Президенту США Джо Байдену поступил доклад о ситуации с захватом заложников в синагоге в Техасе.

О пострадавших в результате террористического нападения не сообщается.