Вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе

Неизвестный мужчина захватил заложников в синангоге города Колливилль в американском штате Техас. Об этом сообщила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — говорится в сообщении правооханителей.

По имеющимся данным, вооруженный незнакомец захватил находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. Телеканал BNO News сообщает, мужчина угрожает заложникам расправой.

В свою очередь, телеканал CNN отмечает, что на месте работают сотрудники ФБР. По словам представителя полиции Дары Нельсон, на данный момент никто не пострадал. ФБР ведет переговоры с захватившим заложников.

Телекомпания АВС сообщила, что в заложниках находятся четыре человека. Захвативший их утверждает, что у него имеется взрывное устройство. По информации телеканала, мужчина требует освободить из тюрьмы его сестру, осужденную за терроризм.

В Белом доме заявили, что отслеживают ситуацию с захватом заложников в Техасе.