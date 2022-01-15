Российские биатлонисты завоевали Кубок мира в Германии. Число жертв беспорядков в Казахстане достигло 225 человек, среди погибших силовики. На Курильских островах объявлена угроза цунами из-за извержения подводного вулкана. Владимир Путин отправил на доработку законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян. Стала известна причина смерти телеведущего Михаила Зеленского. Главные новости дня — в дайджесте «360».

Золотые биатлонисты

Мужская сборная России по биатлону выиграла очередной этап Кубка мира, который проводился в Рупольдинге в Германии. Еще два места на пьедестале завоевали сборные Германии и Белоруссии соответственно. В составе российской команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Первым начал эстафету Халили, который пришел на финиш третьим, перед ним оказались спортсмены из США и Италии. Вторым принимал участие Серохвостов, он оказался четвертым. Помог россиянам вырваться вперед Логинов, после чего Цветков тоже пришел первым.

Жертвы беспорядков в Казахстане

В Казахстане жертвами беспорядков стали 225 человек, среди погибших — 19 силовиков. С таким сообщением выступил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев. По его словам, именно столько тел после погромов в стране было доставлено в морги.

Количество пострадавших исчисляется тысячами. По последним данным, число людей, которым пришлось обратиться за медицинской помощью в разных городах Казахстана, составило 4578 человек.

Угроза цунами на Курилах

На Курилах объявили угрозу цунами после того, как в акватории Тихого океана произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Представители экстренных служб сообщили, что к границам российских островов могут подобраться волны, однако угрозы населению и в целом территории России нет — высота составит не более чем 0,2 метра.

Власти уже оповестили сотрудников двух портов, расположенных в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

От чего умер Зеленский?

Михаил Зеленский скончался от сердечного приступа, который был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. С таким заключением выступили доминиканские медики, их сообщение обнародовала представитель посольства России в республике Алина Иванова.

Известный российский телеведущий умер во время отпуска, который он со своей женой проводил в Доминикане. Смерть наступила 11 января, в России об этом стало известно на следующий день. Изначально причиной скоропостижной смерти 46-летнего ведущего называли инсульт. Зеленский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Путин отправил на доработку законопроект

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии россиян. Обновленный документ должен быть представлен 30 января. Кроме того, российский лидер напомнил, что при доработке нужно обратить отдельное внимание на права граждан.

Такое сообщение появилось в субботу, 15 января, на официальном сайте Кремля. В документе указано, что необходимо учитывать все возможные жизненные ситуации, когда будет реализовываться соответствующий федеральный закон.

Текст дня

Штамм «омикрон» очень быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Из-за этого в стране уже начали говорить о возможности введения нового локдауна. Судя по опыту других стран, количество заболевших новым штаммом очень быстро возрастает, хотя число летальных исходов и госпитализаций оказывается меньше, чем в предыдущие волны пандемии. «360» рассказал, в каком случае могут ввести локдаун и какие именно ограничения будут обсуждаться.