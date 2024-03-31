Криминал 31 марта 2024, 10:00 Троих боевиков задержали во время КТО в Дагестане НАК: в Дагестане во время КТО задержали троих боевиков РИА «Новости»

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Правоохранительные органы во время проведения контртеррористической операции в отдельных районах Дагестана задержали троих боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Утром в воскресенье НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. В районе проведения операции ввели режим КТО.

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«В рамках проведенной сегодня утром в Каспийске и Махачкале контртеррористической операции под руководством оперативного штаба НАК органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить преступления террористической направленности», — заявили в НАК.

В ходе осмотра мест задержания фигурантов силовики обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Ранее в Сети появилось видео из Каспийска, где спецназовцы блокировали террористов в квартире одного из домов.