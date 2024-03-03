Происшествия 03 марта 2024, 08:31 Заблокированные боевики в Ингушетии пытались сбежать через окно по простыням «Известия»: боевики в Ингушетии пытались сбежать от ФСБ через окно по простыням РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ингушском городе Карабулак, где объявили режим контртеррористической операции, сотрудники ФСБ заблокировали боевиков. Злоумышленники оказались заперты в доме и попытались выбраться наружу через окно по связанным простыням. Об этом сообщили «Известия».

Боевики свесили простыни с четвертого этажа и спустились, но в этот момент их перехватили силовики. Режим КТО ввели в Карабулаке накануне. Жителей района, где велась операция ФСБ, эвакуировали.

Реклама

В Национальном антитеррористическом комитете пояснили, что силовики обнаружили группу преступников, готовивших серию терактов. Речь идет о членах запрещенной террористической группировки «Исламское государство»*.

Власти региона сообщали, что обстановка в Карабулаке находится под контролем правоохранителей. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее появилось видео перестрелки силовиков и заблокированных боевиков.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.