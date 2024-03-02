Важное 02 марта 2024, 20:53 Силовики заблокировали ячейку ИГ в жилом доме в Ингушетии Режим КТО ввели в городе Карабулаке в Ингушетии РИА «Новости»

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В городе Карабулаке в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Правоохранительные органы заблокировали предполагаемых террористов в одном из жилых домов.

«Режим КТО введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Контртеррористическая операция проводится в границах четырех улиц», — уточнили в публикации.

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Решение о проведении КТО приняли вечером 2 марта. Операцию начали на Рабочей и Набережной улицах, а также на Осканова и Джабагиева.

По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова. Члены группировки готовились к совершению резонансных террористических актов.

В ноябре прошлого года российские силовики уничтожили пособника членов бандитской группы в Ингушетии. При попытке ареста мужчина оказал вооруженное сопротивление. В результате перестрелки одного из силовиков ранили, а преступник погиб.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.