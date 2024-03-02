Происшествия 02 марта 2024, 23:05 Появилось видео перестрелки между террористами и силовиками в Ингушетии Перестрелка между террористами и силовиками в Карабулаке попала на видео РИА «Новости»

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В городе Карабулаке, Республика Ингушетия, продолжается бой между силовиками и заблокированными в жилом доме участниками террористической организации «Исламское государство»*. Кадры боестолкновения оказались в распоряжении «360».

На видео слышны взрывы и стрельба из автоматов.

В субботу, 2 марта, власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По сообщению пресс-службы республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали предполагаемых террористов в многоквартирном жилом доме. КТО проводится на четырех улицах города: Рабочей, Набережной, Осканова и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что члены группировки готовили резонансные террористические акты на территории России.

Позже появилась информация, что заблокированные боевики открыли огонь по сотрудникам правопорядка.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.