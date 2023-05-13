Происшествия 13 мая 2023, 15:44 Еще трех пострадавших при обстреле Луганска детей положили в больницу Глава Минздрава ЛНР: еще трех пострадавших при обстреле Луганска детей госпитализировали РИА «Новости»

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После обстрела ВСУ Луганска 12 мая в больницы попали еще трое детей в состоянии средней тяжести, заявила в Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, решение о госпитализации приняли после повторного осмотра пострадавших.

Всего при обстреле пострадали шесть детей. Ранее в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу уже доставили двух девочек-подростков. Им по 13 лет. Обе получили осколочные ранения рук и спины.

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Еще четырех пострадавших 13 мая повторно осмотрели врачи. Специалисты приняли решение, что в госпитализации нуждаются трое из них.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что получивших травмы детей осмотрят врачи из Московской области. Он подчеркнул, что держит вопрос об оказании помощи подросткам на личном контроле.

ВСУ ударили по Луганску 12 мая вечером, использовав крылатые ракеты Storm Shadow. В субботу, 13 мая, они вновь атаковали город. Прилет зафиксировали в поселке Юбилейном. Там пострадали два жителя.