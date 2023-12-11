Происшествия 11 декабря 2023, 01:25 Взрывы прозвучали в Снигиревке в Херсонской области Взрывы раздались после воздушной тревоги в Снигиревке в Херсонской области РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались Снигиревке, которая находится в подконтрольном Украине районе Херсонской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Украинские военные власти подтвердили факт взрывов. В этот момент в регионе действовала воздушная тревога.

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Вечером в воскресенье воздушную тревогу объявили еще в нескольких областях Украины: Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской. В 00:25 по московскому времени был объявлен отбой тревоги.

Также вечером в воскресенье сообщалось о серии взрывов в Одесской области Украины. По информации украинских СМИ, система противовоздушной обороны отбивала атаку беспилотников.

Ранее, в ночь на воскресенье, прозвучали взрывы в центральных районах Херсона. В городе объявили воздушную тревогу, жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.