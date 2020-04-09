Взрыв произошел в столичном бизнес-центре на Брестской. Репортаж с места

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего в бизнес-центре около метро «Маяковская» в Москве. Там произошел взрыв и пожар. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

Здание, где все случилось, находится на улице 2-я Брестская. Это БЦ «Панорама». Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП. На них видно, как люди спешно покидают здание.

Сейчас вход и ближайшая территория около него оцеплены. Туда приехала полиция. В МЧС сообщили, что хлопок произошел в бойлерной на десятом этаже БЦ. После этого случился пожар на площади пять квадратных метров. Огонь быстро потушили. Никто не пострадал, но в бизнес-центре выбиты стекла.

Один из припаркованных рядом автомобилей сильно поврежден. Его владелец, Артем Калабин, работает в этом бизнес-центре. Он надеется, что сможет покрыть расходы на ремонт машины с помощью страховки.