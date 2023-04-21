Происшествия 21 апреля 2023, 00:43 Взрыв в Белгороде произошел из-за падения авиационного боеприпаса при полете Су-34 — МО Минобороны: над Белгородом при полете Су-34 произошел нештатный схода боеприпаса Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Читать 360tv в

Авиационный боеприпас упал на Белгород при полете самолета Су-34 ВКС РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Предположительно, это стало причиной взрыва в центре города, о котором ранее сообщил губернатор области.

«20 апреля 2023 года около 22:15 по московскому времени при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — рассказали в ведомстве.

Реклама

По информации Минобороны, в результате ЧП жертв нет, но пострадали жилые дома. Расследование уже началось.

О взрыве в центре Белгорода стало известно вечером 20 апреля. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, на одной из улиц в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. По последним данным, два человека ранены. Один из них находится в городской больнице в состоянии средней степени тяжести.