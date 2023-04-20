Происшествия 20 апреля 2023, 23:01 Взрыв произошел на одной из центральных улиц Белгорода — Гладков Губернатор Гладков: воронка радиусом 20 метров появилась в центре Белгорода после взрыва Telegram

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В центре Белгорода произошел взрыв, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на месте происшествия образовалась огромная воронка. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — написал он.

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Гладков уточнил, что в соседней многоэтажке в результате взрыва выбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили, также упали столбы линии электропередачи.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия, также туда выехал мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.

По предварительным данным, пострадавших нет. Гладков пообещал опубликовать дополнительную информацию позже.