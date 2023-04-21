21 апреля 2023, 00:26
Два человека пострадали от взрыва в Белгороде
Губернатор Гладков: два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде
Два человека пострадали в результате взрыва в центре Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, есть двое пострадавших», — написал он.
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Гладков добавил, одна из пострадавших находится в больнице с черепно-мозговой травмой. ее состояние медики оценивают как среднетяжелое. Вторая женщина от госпитализации отказалась — у нее ссадина.
Губернатор также заявил, что в результате взрыва повреждены четыре квартиры, но улице Шаландина. Жителей временно поселят в гостинице, а дом проверят эксперты.
«Если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд», — заявил он.
На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Они детально обследуют место ЧП, чтобы принять решение о восстановлении движения на одной из главных дорог города, добавил Гладков.
Взрывы
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