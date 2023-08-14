Происшествия 14 августа 2023, 21:17 Взрыв прозвучал на нефтяном месторождении в ХМАО — СМИ «112»: взрыв прогремел на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО РИА «Новости»

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Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Два человека, предварительно, погибли. Информация уточняется.», — отметили в сообщении.

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Сейчас на место ЧП направляются экстренные службы. Согласно неподтвержденным данным, при взрыве пострадали семь человек.

Как сообщил Telegram-канал «Baza», на нефтяном месторождении в ХМАО произошли два взрыва. Поиски пострадавших продолжаются.

Оперативные службы получили сообщение о том, что на территории месторождения прогремели два громких хлопка, а потом начался пожар, написал Telegram-канал Shot. По словам очевидцев, несколько человек получили ожоги.

Ранее мощный взрыв прогремел на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В результате травмы получили более 80 человек. Также сообщалось о гибели сотрудницы Загорского оптико-механического завода — женщина скончалась в больнице. Также от взрыва пострадали около 100 многоквартирных домов, 624 квартиры.