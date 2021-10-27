27 октября 2021, 07:14
Взрыв прогремел в одном из домов Улан-Удэ
Взрыв прогремел в одном из домов Улан-Удэ
Взрыв произошел в жилом доме Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.
Позже данную информацию подтвердили «360" в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
По данным издания, все случилось на Московской улице доме № 4. В одной из квартир обвалилась стена, в детской выбило стекла и замкнуло стиральную машину, она почти полностью сгорела. В другой комнате съехала смежная стена.
На месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС «360» рассказали, что никто не пострадал.
Во вторник, 26 октября, взрывы газа произошли в жилых домах Видного и Балтийска.