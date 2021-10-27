Взрыв прогремел в одном из домов Улан-Удэ

Взрыв произошел в жилом доме Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал ТИВИКОМ NEWS.

Позже данную информацию подтвердили «360" в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным издания, все случилось на Московской улице доме № 4. В одной из квартир обвалилась стена, в детской выбило стекла и замкнуло стиральную машину, она почти полностью сгорела. В другой комнате съехала смежная стена.

На месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС «360» рассказали, что никто не пострадал.

Во вторник, 26 октября, взрывы газа произошли в жилых домах Видного и Балтийска.