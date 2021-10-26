Власти назвали возможную причину взрыва в пятиэтажке в Видном

Газ взорвался в одной из квартир в пятиэтажке в Видном. ЧП могло произойти из-за неправильной эксплуатации голубого топлива в быту. Об этом заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная — неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики Московской области», — поделился информацией глава ведомства.

В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, что взрывная волна разворотила стену. В одной из комнат квартиры, где прогремел взрыв, стоит двухъярусная детская кровать. Повсюду разбросаны вещи.

Ранее в подмосковном МЧС сообщили, что газ взорвался в жилой пятиэтажке в Видном. Взрывная волна повредила стену между кухней и комнатой. Пожара после этого не было. Врачи скорой помощи осмотрели восемь человек. В больницу никого забирать не стали. Аварийная бригада проверила газопровод — утечки нет.