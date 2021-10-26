Взрыв газа случился в жилом доме в Балтийске

Взрыв газа произошел в жилом доме в Балтийске. После него в здании вспыхнул пожар, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

По данным ведомства, взрыв прогремел в 13:58 по московскому времени в доме № 24 по улице Ушакова. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать последствия ЧП

Гореть продолжают квартиры на первом этаже, но повреждения есть на нескольких верхних этажах. Взрывом повредило окна и балконы.

По данным kp.ru, в результате взрыва пострадал один человек.