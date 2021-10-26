26 октября 2021, 14:31
Взрыв газа случился в жилом доме в Балтийске
МЧС: взрыв газа случился в жилом доме в Балтийске
Взрыв газа произошел в жилом доме в Балтийске. После него в здании вспыхнул пожар, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
По данным ведомства, взрыв прогремел в 13:58 по московскому времени в доме № 24 по улице Ушакова. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать последствия ЧП
Гореть продолжают квартиры на первом этаже, но повреждения есть на нескольких верхних этажах. Взрывом повредило окна и балконы.
По данным kp.ru, в результате взрыва пострадал один человек.