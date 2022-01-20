Взрыв прогремел на молочном заводе под Новосибирском

Взрыв азота произошел на молочном заводе в Новосибирской области. Как сообщил Telegram-канал Mash Siberia, инцидент случился во время заправки холодильной установки, три человека получили колото-резаные раны.

В результате взрыва обрушилась стена площадью 15 квадратных метров, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести вреда здоровью.

Ранее стало известно о взрыве резервуара с жидким азотом на базе компании SpaceX в Техасе. Неизвестно, был ли он запланированным. В кадре видно, что облако вещества накрыло припаркованные рядом автомобили.

Два взрыва произошли в центре Багдада вечером 17 января, никто из людей не пострадал.