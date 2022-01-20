Бак с жидким азотом взорвался на базе SpaceX в Техасе

Резервуар с жидким азотом взорвался на базе компании SpaceX в Техасе. Видео в своем Twitter показал пользователь Майкл Бэйлор.

Неизвестно, был этот взрыв совершен преднамеренно, либо это нештатная ситуация.

Обычно космическая компания использует резервуары SpaceX GSE-4 для проверки целостности материала, который затем используют на космических кораблях.

В ракурсе видео заметно, что поблизости резервуара были припаркованы автомобили. Поэтому маловероятно, что компания взорвала бак намеренно, не очистив перед этим окружающую территорию.

Компанию SpaceX основал американский предприниматель Илон Маск, она производит космические ракеты-носители. Также компания занимается программой Starlink для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты. На 2022 год SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Издание назвало его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может завладеть космическим будущим США.