Два взрыва прогремели в центре Багдада

Два взрыва прогремели в районе Каррада в центре Багдада. Об этом сообщил информационный портал Shafaq со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.

По данным источника, вечером 16 января было приведено в действие взрывное устройство, заложенное на обочине дороги возле банка «Джихан» на площади Аль-Ватик. В результате был причинен серьезный ущерб витрине банка, поврежден припаркованный автомобиль.

Второй взрыв произошел возле Национального театра, рядом со складами магазинов с алкогольными напитками. Им также причинен серьезный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что мину нашли в жилом доме в центре Москвы. Экстренные службы вызвали в жилой дом в Малом Власьевском переулке из-за угрозы взрыва. Взрывное устройство было найдено на втором этаже.

Также сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. Погиб один человек. Очевидцы уточнили, что взрыв произошел на первом этаже дома. Из-за взрывной волны в квартире выбило дверь и окна.