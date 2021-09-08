Воробьев поручил оказать помощь людям после взрыва газа в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа в Ногинске и оказать всею необходимую помощь людям.

«Важно позаботиться о людях, оказать необходимую помощь, обеспечить всем необходимым», — сказано в поручении Воробьева главе городского округа Игорю Сухину.

В одном из домов Ногинска утром 8 сентября произошел взрыв газа. Частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. На месте работает МЧС.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе двух детей. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центроспаса и кинологи. На данный момент привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.

Причины взрыва пока не известны. Региональная прокуратура уже начала проверку.