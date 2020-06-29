Сотрудники Мосгаза проверили оборудование после взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве и не нашли никаких повреждений. Это говорит о том, что бытовой газ не был причиной пожара.

«Газовое оборудование исправно, система вытяжки и вентиляции также исправна. Все это говорит о том, что причиной происшедшего не может быть бытовой газ. Причина пожара устанавливается комиссией», — сообщил официальный Telegram-канал АО «Мосгаз».

В ведомстве также отметили, что последний раз газовое оборудование в этом доме проверяли в декабре 2019 года.

Пожар случился в доме номер 3 по улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Очевидцы сообщили о взрыве в одной из квартир, из-за которого выбило стекла и межкомнатные перегородки. Огонь быстро перешел на соседние квартиры.

В пожаре пострадали семь человек, из них одна женщина — в тяжелом состоянии. Некоторых жильцов вызволяли спасатели. В огне чудом никто не погиб. Обстоятельства и причины выясняются.

«360» вел прямую трансляцию происшествия.