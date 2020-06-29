На улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа, 7 человек пострадали. Хроника

В доме на улице Проходчиков прогремел взрыв, горят четыре квартиры. «360» ведет онлайн-трансляцию.

15:50. Жительница рассказала, что людей, которые болеют, вынесли из квартир, они лежат на земле недалеко от дома.

15:35. В МЧС сообщили, что погибших при взрыве и пожаре в доме на улице Проходчиков нет. Семь человек пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии, 17 человек спасли.

15:25. Жительница дома на улице Проходчиков рассказала, что много людей из соседних подъездов находятся в скорых в состоянии шока.

15:24. Местных жителей эвакуировали, некоторые сидят во дворе с домашними животными.

15:19. Житель дома Вениамин помогал спасателям вытаскивать из горящего дома людей. Он рассказал изданию Life о том, что стучал во все двери, чтобы люди выходили.

«При взрыве деформировалось несколько дверей, женщина с ребенком дверь вырывала с внешней стороны, просила, чтобы помогли», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

15:15. Мужчина, живущий в квартире на этаж выше той, где начался пожар, рассказал РИА «Новости», что вызвал спасателей, но сам выбраться из квартиры не успел. Его вывели пожарные.

15:13. Жильцов дома на улице Проходчиков временно расселят в гостинице, сообщили в администрации СВАО.

15:08. На месте пожара сейчас работают спасатели.

15:05. Из-за взрыва в доме повреждены 15 окон и перегородки. Несущие стены и межэтажные перекрытия целы, сообщает РИА «Новости».

14:59. РИА «Новости» сообщает, что из окон дома на улице Проходчиков по прежнему валит дым, пожарные ведут проливку помещений.

14:56. Из-за взрыва газа в жилом доме перекрыто движение по улице Проходчиков и в Мякининском проезде, сообщает ЦОД.

14:42. Жительница дома на улице Проходчиков, где произошел пожар, рассказала «360», что у нее взлетели шторы и сначала она не поняла, в чем дело. «Я выбежала на улицу и увидела, что произошел взрыв. Дальше начался сильный пожар», — сказала она.

На место сразу приехали спасательные службы, скорые, полиция.

«Быстро очень распространился пожар, буквально за одну секунду», — добавила она.

14:40. МЧС сообщает о семи спасенных.

14:36. Пожар потушен. Прокуратура начала проверку безопасности газового оборудования в доме.

14:35. МЧС сообщает о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы.

14:31. Появилось видео с момента взрыва, видно, как обломки окон летят в сторону лавочек у подъезда. Источник «360» сообщил об одном погибшем.

14:26. Источник «360» сообщил, что еще четыре человека приехали в больницы самостоятельно — три женщины 25, 38 и 67 лет и мужчина 61 года.

14:25. ТАСС сообщает, что уже 4 пострадавших получают медицинскую помощь.

14:19. МЧС заявила, что пожар локализовали меньше, чем за час. Сообщение о возгорании поступило в 13:19, пожар локализован в 14:03.

14:16. Внутри горящего дома могли остаться люди. По некоторым данным на пятом этаже оказалась заперта женщина. Она не может выбраться и просит о помощи. На месте работают спасатели.

14:13. Telegram-канал Life Shot сообщил, что во время взрыва у подъезда сидели местные жители, в них полетели обломки окон.

14:09. Источник «360» сообщает, что после взрыва разрушены внутренние перекрытия здания.

14:06. Источник «360» сообщает, что двух человек увезли в больницу. Это женщина 71 года и мужчина 33 лет.

14:03. МЧС Москвы сообщает, что пожар локализован на площали в 150 квадратных метров.

14:01. В МЧС сообщили о 4 пострадавших, 6 человек спасли.

13:58. Очевидец говорит, что в доме мог произойти взрыв газа. «Там дома на газе. Очень много скорых, полиция, все службы там», — рассказала женщина.

13:54. «360» публикует кадры с места происшествия. На них видно, что горит несколько квартир на третьем этаже пятиэтажки.

13:54. Очевидцы сообщают, что перед пожаром был сильный взрыв. Его слышали на другой стороне Ярославского шоссе.

«Взрыв был, а сейчас пожар очень сильный», — сообщили «360» очевидцы из дома напротив.

13:47. Как рассказал источник «360», четырех человек передали медикам. Спасены пять человек. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

В соцсетях публикуют фото с места происшествия. Судя по всему, горят квартиры на третьем этаже.