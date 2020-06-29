Дом на северо-востоке Москвы, где взорвался газ, сняли с коптера

В доме № 3 по улице Проходчиков на северо-востоке Москвы днем 29 июня выбило стекла и разнесло межкомнатные перекрытия из-за взрыва газа. После хлопка начался пожар. «360» снял видео горевшего дома с высоты птичьего полета.

Взрыв газа произошел около 13:20 29 июня. Огнем охватило четыре квартиры, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Шестерым людям понадобилась помощь спасателей, чтобы покинуть квартиры в горящем доме.

В 14:03 пожар локализовали, а еще через 30 минут полностью ликвидировали. Из-за взрыва в доме повреждены 15 окон и перегородки. Несущие стены и межэтажные перекрытия целы. Пострадавших жителей дома расселят в гостиницах, об этом сказали в администрации Северо-Восточного административного округа.

В МЧС рассказали, что пострадали пять человек, троих госпитализировали. В результате взрыва и пожара никто не погиб.

Причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Правоохранители проверят уровень безопасности газового оборудования в доме.