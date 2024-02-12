Эксклюзив 12 февраля 2024, 15:41 Вызвавшую массовое отравление в Приморье сальмонеллу назвали смертельно опасной Вирусолог Альтштейн заявил о смертельной опасности сальмонеллы РИА «Новости»

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Найденная в кафе приморского Дальнереченска бактерия сальмонелла вызывает отравление только при большой концентрации в организме человека. Об этом в комментарии «360» заявил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что тело бактерии состоит из опасного для человека токсина. Поэтому при попадании внутрь организма у зараженного достаточно быстро появляются признаки отравления — повышается температура, начинаются рвота и понос.

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«Продолжатся это может два-три дня. У большинства это проходит, но если доза [бактерий] большая, то могут быть и смертельные случаи», — заявил Альтштейн.

К группе риска специалист отнес детей, пожилых, а также людей с ослабленным иммунитетом. Он подчеркнул, что бактерии попадают в организм только с зараженной пищей. Прямой передачи сальмонеллы от человека к человеку нет.

Отравившихся лечат антибиотиками и другими лекарствами, обеспечивающими дезинфекцию кишечника. При первых признаках заболевания вирусолог посоветовал выпить сорбент или специальные препараты для борьбы с чужеродными бактериями, чтобы сбить симптомы перед обращением к врачу.

Госпитализированные после отравления в Дальнереченске пациенты рассказали «360», что почувствовали себя плохо на утро следующего дня после того, посещения кафе «М-Бургер». Все они назвали одинаковые симптомы, пожаловавшись на повышенную температуру и тошноту.

Собеседники подчеркнули, что свой диагноз пока не знают. Врачи только собрали анамнез и начали лечение.

Пострадавшими от отравления в Дальнереченске, по последним данным, признали 31 человека. Все они оказались посетителями местного кафе.

Краевой главк Следственного комитета завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку инициировала и Дальнереченская межрайонная прокуратура.

Специалисты управления Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили в анализах пострадавших сальмонеллу. В самой точке общепита нашли массовые нарушения санитарных норм. По решению ведомства, работу кафе временно приостановили.