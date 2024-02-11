Происшествия 11 февраля 2024, 15:59 После массового отравления посетителей кафе в Приморье возбудили уголовное дело СК возбудил уголовное дело после отравления 22 человек в дальнереченском кафе Пресс-служба Следственного комитета

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В Дальнереченске следователи после отравления более 20 человек в кафе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ЧП, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, с 5 по 10 февраля этого года из-за несоблюдения санитарных норм в общепите и небезопасных для здоровья потребителей оказания услуг в сфере быстрого питания в больницу попали 22 посетителя кафе с острой кишечной инфекцией.

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Следователи выезжали в заведение общепита, чтобы провести осмотр. Расследование продолжается.

В кафе также побывали сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые забрали для лабораторного исследования образцы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору. Заведение закрыли до конца разбирательств.