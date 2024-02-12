Происшествия 12 февраля 2024, 07:13 Бургеры с сальмонеллой стали причиной массового отравления в Приморье Роспотребнадзор: у отравившихся в бургерной в Приморье обнаружили сальмонеллу РИА «Новости»

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Причиной массового отравления в Дальнереченске стал сальмонеллез. Работу кафе «М-Бургер» временно приостановили, сообщило Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае“ из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла», — сообщила пресс-служба.

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В самом кафе, по информации ведомства, нашли многочисленные нарушения санитарных норм. Например, сотрудники не прошли медосмотр, блюда приготовили без соблюдения технологии, а на сырье не предоставили товаросопроводительную документацию. Роспотребнадзор объявил, что работу бургерной приостановили, расследование продолжили.

С острой кишечной инфекцией госпитализировали 22 жителя Дальнереченска — посетителя кафе. Возбудили уголовное дело.