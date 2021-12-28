Выживший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии находится в тяжелом состоянии

Выживший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии член экипажа находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные Минздрава республики.

«По данным Минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар», — сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что медицинская помощь уже оказывается пострадавшему на месте и будет оказываться во время эвакуации.

О жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии стало известно в понедельник, 27 декабря. Было известно, что вертолет вылетел из Ижевска в районе полудня и совершал облет нефтепровода. Пилоту вертолета удалось подать сигнал бедствия и связаться со спасателями. Он сообщил, что оба находившихся на борту человека получили тяжелые травмы, а также жаловался на холод.

Поисковая операция длилась около 10 часов. В результате выяснилось, что один человек погиб, второго передали в руки медиков.