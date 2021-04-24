Выстрелы прозвучали у дома в Алма-Ате, где заперся нарушитель

У дома в Алма-Ате слышны выстрелы. В этом месте полиция пытается задержать подозреваемого в нанесении ранения охраннику. Он заперся с оружием в квартире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

На место происшествия стянуты силы полиции. Пока подозреваемый еще не задержан. Операция длится уже несколько часов.

Очевидцы сообщили, что слышны одиночные выстрелы. Они прозвучали почти друг за другом. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов ситуацию никак не прокомментировали.

В начале апреля молодой человек выстрелил в охранника в торговом центре «Праздник» на Тушинской улице в Москве. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. Перед нападением юноша вступил с охранником в перепалку. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического оружия и скрылся.

В марте гражданин Таджикистана напал на охранника посольства своей же страны в Москве. Дипломаты предположили, что правонарушителя объявили у себя на родине в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.