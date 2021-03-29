Гражданин Таджикистана с ножом напал на консульство своей страны в Москве

Гражданин Таджикистана напал на охранники посольства своей же страны в Москве. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщило РИА «Новости».

«Инцидент произошел около 11:00. Гражданин наш, живет здесь. Он напал на охранника. Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют. <...> Пришел после этих призывов религиозных экстремистских партий. По команде. Есть же куча этих «спящих ячеек», они же как зомби, ждут всегда какой-то команды», — рассказали агентству в посольстве Таджикистана.

По предварительным данным дипломатов, нападавшего объявили у себя на родине в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.

Агрессивный житель Москвы из Таджикистана несколько раз ударил охранника кулаком, потом достал нож, воспользоваться им не смог. Пострадавший и сотрудники консульства, которые пришли на помощь, скрутили его и передали полиции. В дипведомстве уточнили, что охранник получил незначительные ушибы, его жизни ничто не угрожает.