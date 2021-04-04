Посетитель московского ТЦ выстрелил в охранника из пневматики

Молодой человек выстрелил в охранника в торговом центре «Праздник» на Тушинской улице в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По предварительным данным, ЧП случилось 4 апреля, около 09:00. Молодой человек вступил в перепалку с охранником ТЦ. Во время ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического оружия и скрылся.

«Сейчас сотрудники полиции предпринимают меры по задержанию подозреваемого», — рассказали в МВД.

Пострадавшему не понадобилась помощь медиков.

Ранее гражданин Таджикистана напал на охранника посольства своей же страны в Москве. По предварительным данным дипломатов, правонарушителя объявили у себя на родине в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке.