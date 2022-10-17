Иммунолог Свитич рассказала, кому обязательно вакцинироваться от нового штамма гриппа типа А | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:12 Иммунолог Свитич рассказала, кому обязательно вакцинироваться от нового штамма гриппа типа А

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Новый штамм гриппа типа А, привезенный из Египта, зафиксировали в России. В разговоре с «ФедералПресс» врач-иммунолог Оксана Свитич посоветовала вакцинироваться от этого штамма.

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Врач предупредила, что особенно опасен не сам грипп, а пневмония, которая может быть вызвана его осложнениями. Она может привести к летальному исходу. Вакцинироваться желательно всем, но особенно важно людям с иммунодефицитом, беременным, больным сахарным диабетом и людям с различными патологиями.