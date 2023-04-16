Происшествия 16 апреля 2023, 15:00 Выпущенный ВСУ снаряд пробил крышу дома в белгородском селе Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Терезовка в Белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области

Читать 360tv в

В Белгородской области Шебекинский городской округ попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под огнем ВСУ оказалось село Терезовка. В результате обстрела в населенном пункте зафиксировали разрушения.

Реклама

«Снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах», — отметил Гладков.

Внутри строения людей не было. Как уточнил губернатор, в Пасху они поехали на кладбище.

На место происшествия уже прибыли оперативные и аварийные службы. Специалисты приступили к подомовому обходу территорий.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области

Накануне из-за обстрела ВСУ контузию получила 73-летняя жительница села Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что у украинских боевиков нет ничего святого: они не прекратили обстреливать мирных жителей даже в канун Пасхи.

В этот же день ВСУ открыли огонь по поселку Теткино Глушковского района Курской области.