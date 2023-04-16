16 апреля 2023, 15:00
Выпущенный ВСУ снаряд пробил крышу дома в белгородском селе
Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Терезовка в Белгородской области
В Белгородской области Шебекинский городской округ попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Под огнем ВСУ оказалось село Терезовка. В результате обстрела в населенном пункте зафиксировали разрушения.
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«Снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах», — отметил Гладков.
Внутри строения людей не было. Как уточнил губернатор, в Пасху они поехали на кладбище.
На место происшествия уже прибыли оперативные и аварийные службы. Специалисты приступили к подомовому обходу территорий.
Накануне из-за обстрела ВСУ контузию получила 73-летняя жительница села Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что у украинских боевиков нет ничего святого: они не прекратили обстреливать мирных жителей даже в канун Пасхи.
В этот же день ВСУ открыли огонь по поселку Теткино Глушковского района Курской области.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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