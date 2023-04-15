Важное 15 апреля 2023, 18:05 ВСУ снова обстреляли поселок в Курской области Глава Курской области Старовойт: частный дом загорелся в поселке Теткино из-за атаки ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по поселку в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Атаке снова подвергся поселок Теткино Глушковского района. В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте загорелся дом и сарай на частной территории.

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«По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена», — уточнил глава региона.

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Старовойт обещал оказать необходимую помощь владельцам пострадавшего от удара ВСУ участка.

В субботу, 15 апреля, украинские подразделения уже обстреливали Курскую область. Под огнем боевиков дважды за день оказались приграничные территории Глушковского района. Атаке подверглись поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Жители этих населенных пунктов частично остались без света.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк. В результате ударов пострадало здание детского сада на улице Архитекторов.

Днем ранее бойцы киевского режима предприняли безуспешную попытку атаки нефтехранилища в Суражском районе Брянской области. Они выпустили 10 снарядов, однако ни один из них в цель не попал.