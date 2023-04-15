Происшествия 15 апреля 2023, 22:45 Жительница Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ Гладков: 73-летняя женщина пострадала в результате обстрела села в Белгородской области Telegram-канал «Настоящий Гладков»

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Пожилая жительница села Новая Таволжанка Шебекинского района в Белгородской области пострадала из-за обстрела ВСУ. Она получила контузию, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Один из снарядов попал в частный дом. В результате повреждена стена, выбиты стекла и разрушен забор.

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«Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь», — написал губернатор.

На месте работают аварийные службы. Они устраняют последствия обстрела. Восстановительные работы начнутся утром 16 апреля. Гладков отметил, что обстрел велся накануне праздника Пасхи, что является особенно циничным.

«Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей», — заключил Гладков.

Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничный поселок. Снаряды попали в частный дом в селе Теткино Глушковского района, в результате чего вспыхнул пожар. Также загорелся сарай во дворе дома.